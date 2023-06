GF Vip | Manila Nazzaro rivela | “Con Lorenzo Amoruso ero prigioniera | ora invece…”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Intervistata dal settimanale FanPage,hato di stare vivendo un periodo di rinascita, in cui per la prima volta dopo tanto tempo si sente serena e fiduciosa nel futuro. Non solo, perché l’ex Miss Italia protagonista del GF Vip 5 è tornata a parlare dell’ex compagno,, con cui ha chiuso una relazione da lei definita “tossica”, e per la prima volta ha menzionato Stefano Oradei, il ballerino che si mormora stia frequentando, ma che nell’intervista in questione definisceun semplice amico. GF Vip,mette una pietra sulla storia con: “Non avrò ripensamenti” “Sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo” sono state le prime parole di ...