Gf Vip | la verità di Giaele De Donà sul rapporto col marito Brad | ' Quella volta con Antonino Spinalbese'

Invece io...' Giulia Salemi confermata nella nuova edizione di Gf, ecco quale ruolo avrà LaE ora, Giaele De Donà ritorna sull'argomento in una lunga intervista a Novella 2000: 'Fare ...Lasulla rottura Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli , dopo l'iniziale smentita, hanno ... Nessuna presenza di terze persone, almeno per il momento, come confermato dalla opinionista del GFalla ...... coppie e quando inizia Gli 'Oriele' a Temptation Island 2023 Intervistati dal settimanale Chi, i due protagonisti della passata edizione del GFhanno deciso di raccontare tutta lasulla ...

Grande Fratello Vip, la verità di Giaele De Donà su Antonino ... ComingSoon.it