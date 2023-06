Corriere dello Sport – Lazio | un tesoretto dagli esuberi | ecco chi potrebbe partire

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) 2023-06-07 11:46:27 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: ROMA – Soldi dalla Champions e non solo. Laprepara il budget di mercato, tanto denaroentrare pure dai giocatori in esubero. Vanno piazzati, non sarà facile. Il nuovo direttoreivo che prenderà il posto di Igli Tare avrà anche il compito di sfoltire la rosa e far fruttare, a livello economico, i calciatori che non rientrano più nei piani di Maurizio Sarri. Anche quelli andati in prestito nell’ultima stagione., un tesoro dai prestiti e dai giocatori in esubero Si proverà a piazzare Maximiano, preso l’estate scorsa dal Granada per 10 milioni di euro e impiegato pochissimo. Basic non ha mai ingranato, si ascoltano offerte (preso per 7 milioni due anni fa). Stesso discorso per Marcos Antonio: non ha convinto Sarri. ...