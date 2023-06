Bimba morta in auto a Roma | genitori sotto shock L’ipotesi | dimenticata dal papà carabiniere che doveva portarla all’asilo

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sono in stato didella bambina di 11 mesi trovatainin zona Cecchignola. La piccola sarebbe statain macchina da uno dei due, che avrebbe dovuto accompagnarlanido. La bambina infatti era attesa al nido dove però non è mai arrivata. Gli operatori del 118 arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso della bambina. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il padre della bambina, un carabinieri in servizio in una struttura dello Stato maggiore della Difesa, avrebbe dovuto. Quando la moglie è andata a riprendere la piccola nella struttura vicina all’ufficio delle hanno detto che la bambina ...

Una bambina di un anno è stata trovataall'interno di un'auto a Roma , in via dei Fucilieri, zona Cecchignola , nella periferia ... le hanno detto che lanon c'era . Poi la tragica ...Una bambina di 14 mesi èa Roma dopo essere stata lasciata in auto. È successo questa mattina alla Cecchignola, in via ...118 non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso della. ...Una bambina di circa un anno è stata trovataall'interno dell'autovettura dei genitori su via dei Fucilieri, alla Cecchignola. Sul posto i ... Ladoveva andare all'asilo, ma non è mai ...

Secondo una prima ricostruzione, forse la bimba è morta dopo essere stata dimenticata in auto dal padre. Ad avvalorare questa tesi il fatto che la piccola stamani era attesa all’asilo dove ...L’auto del padre della piccola nel parcheggio dell’asilo nido della città militare della Cecchignola (LaPresse) La prima ipotesi è che sia stata dimenticata in auto la bambina di un anno trovata morta ...