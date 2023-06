Aucas vs Nublense – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’cercherà la rivincita quando ilfarà visita all’Etsadio Gonzalo Pozo Ripalda nel penultimo turno dei gironi di Copa Libertadores. Il club cileno ha rimontato e vinto all’ultimo respiro contro gli ecuadoriani nel match di ritorno, anche se entrambe le squadre restano nelle ultime due posizioni del Gruppo A. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 di giovedi 8 giugno Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreQuando l’ha dato il via alla sua campagna di Copa Libertadores con una vittoria shock per 2-1 contro i giganti brasiliani del Flamengo, i campioni in carica dell’Ecuador potevano sognare la gloria continentale. Da allora, però, gli uomini di Cesar Farias ...