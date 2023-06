“AMA con tutto il cuore” Il sostegno di Amadeus e Giovanna ai bimbi oncologici

(Di mercoledì 7 giugno 2023)e la moglieCivitillo hanno dato vita a un progetto musicale per sostenere e aiutare concretamente il percorso di cura dei ragazzidel progetto AYA, insieme a Fondazione Humanitas per la Ricerca, invitando a donare il 5x1000 alla ricerca

...cosa farebbe leggere ai ragazzi per avvicinarli alla lettura' E io che sono una persona chela ... Concordoquello che dice la gentile lettrice del Piccolo di Trieste di oggi in una bella ...Li "tutto il cuore ": sentimento che si è concretizzato, in una importante iniziativa. Una Playlist , disponibile su Spotify, "che abbiamo scelto " dichiara il noto presentatore - insieme a ...Di recente ha sceneggiato anche il documentario di Mario Martone "Laggiù qualcuno mi", dedicato ... ha partecipato a oltre 80 sceneggiati in tv e 20 varietà; attivissimo in teatronumerose e ...

Jean-Philippe Toussaint, scrittore che ama l’Italia Il Sole 24 ORE

Una playlist per sostenere i giovani del progetto Aya Amadeus: “dono il mio 5 x mille alla Ricerca”. Il noto presentatore e la moglie Giovanna ...Una playlist per sostenere i giovani del progetto Aya Amadeus: “dono il mio 5 x mille alla Ricerca”. Il noto presentatore e la moglie Giovanna Civitillo supportano il percorso di cura dei ragazzi ...