Pallamano serie A Gold La Macagi Cingoli si prepara ai playout

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Va verso ilaper cui l’allenatore Sergio Palazzi ha programmato lazione. La prima delle due gare è per sabato 18: trasferta a Rubiera, nel Reggiano, per affrontare il Secchia battuto nei due match di regular season. "Le nostre vittorie – riflette Palazzi, tecnico della– possono essere di buon auspicio, ma stavolta la sfida sarà diversa: in campionato c’è tempo per recuperare, ora la situazione è contratta in cinque giorni, tra le gare 1 e 2, sperando che non si debba disputare la terza in caso di reciproche vittorie". Ora allasi lavora per presentarsi alle scadenze tirata a lucido. "Avere questo sabato libero dall’impegno agonistico rende più facile concentrarsi sul successivo: in questa ...

I ragazzi di Palazzi affrontano la squadra settima in classifica e già estromessa dai play-off, mentre i cingolani dovranno giocare lo spareggio contro il Secchia Rubiera. Il presidente uscente Corti: “Sarà un buon allenamento, anche se non avremmo ...

Visto e considerato che per la classifica tutto è deciso, potrebbero considerarsi inutili la trasferta e la partita che la Macagi Cingoli , poi attesa dai playout , disputerà oggi alle 19 a Sassari contro la Raimond Ego matematicamente salva? "No, ...

I ragazzi di Palazzi lottano per 20 minuti, poi alzano bandiera bianca e la squadra di Zupo scappa fino al +10 finale. Ora i play-out contro il Secchia Rubiera: gara 1 in Emilia sabato 18 maggio Sassari , 5 maggio 2024 – La regular season della ...

