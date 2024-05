Internazionali BNL d’Italia 2024 - Tsitsipas | Obiettivo tornare in top - punto al Roland Garros

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Uscire dalla Top 10 non è stato facile. Capisci quanto è bello esserci dentro solo quando esci. Ora che sono di nuovo nei dieci, il mioè rianche in top 5”. In un’intervista al Corriere dello Sport, Stefanosfissa i suoi obiettivi per il futuro, dagliBNL. Il greco, in virtù del bye per le teste di serie, esordirà al secondo turno con uno tra Struff e Cachin. “Qui in Italia mi sento a mio agio. Sono cresciuto tennisticamente in questo paese. Ho giocato dei tornei a squadre a Galatina (Lecce) e sono ancora in contatto con alcuni ragazzi del team. Rispetto a tanti anni fa sono cambiato. Sono più determinato e sono più stabile mentalmente. Per quanto riguarda Sinner, ho seguito molto i suoi progressi nel circuito maggiore. E’ uno dei migliori al mondo ...