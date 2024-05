Cerno sfida la sinistra su Toti | Candidatelo - il suo arresto è peggio delle manette di Salis

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tommaso, direttore de Il Tempo, è stato ospite dell'edizione del 7 maggio di Porta a Porta, il talk show di Rai1 che vede Bruno Vespa alla conduzione. Nelle prime fasi della trasmissione l'argomento è stato quello relativo agli arresti domiciliari di Giovannied ecco il giudizio di: “Non solo non viene rispettata più la tregua elettorale, ma si può avere la sensazione gli ultimi 30 giorni prima del voto sono un terreno fertile perché un'inchiesta e un'accusa si trasformino in un grande tema politico che occupa lo spazio elettorale. E lo occupa, nel momento in cui la riforma di questa parola, giustizia, che dovrebbe essere rivolta a milioni di italiani, sembra sempre fatta perché i politici facciano quello che vogliono. Davanti all'atto enorme - sottolinea il direttore - di unper qualcosa ...