Mantova al bivio Con la Juve Stabia può solo vincere

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La sconfitta interna patita nel finale col Cesena nel primo turno della Supercoppa ha ridotto notevolmente le speranze di conquistare il trofeo del. A questo punto i virgiliani devono andare ain casa della(nell’incontro che è stato anticipato a sabato alle 18) e sperare poi che i campani riescano a fare altrettanto in Romagna per giocarsi così il tutto con la differenza reti. Un percorso del tutto in salita, anche se mister Possanzini chiede ai suoi di onorare quella che, in ogni caso, sarà l’ultima partita di una stagione che ha regalato l’esaltante ritorno in serie B ai biancorossi: "Abbiamo avuto un assaggio della serie B – spiega l’allenatore del– Quando lasci mezza palla, gli avversari ti castigano subito e così è successo al termine di una partita che ...

