Da Santo a Santo Maratona ciclistica per battere i tumori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il primo colpo di pedale dell’edizione numero 11 del “Da“ verrà dato il 27 maggio da Amalfi, poi Isernia, Roma, Teramo, Perugia e Bologna, fino a Padova, sabato 1° giugno, nel sagrato della Basilica del. "Quando metti la fatica a disposizione degli altri, le cose diventano più semplici e trovi energie che non t’aspetti". Parola di Fabio Celeghin che non ha il fisico da ciclista, "semmai quello del lottatore di sumo" scherza. Eppure si sta allenando per il “giro“ in bici. In solitaria. Lungo lo Stivale: 1.200 km in sei tappe, 200 al giorno, risalendo la Penisola. "Andare in bici è faticoso, eppure mi piace. Intanto, perché così onoro la memoria di mio padre. Poi perché ogni mio sforzo sostiene una giusta causa". A spingere sui pedali sarà lui, ma ogni goccia di ...