Professionisti È arrivata la prima vittoria per il team Corratec Il velocista Mareczko a segno al circuito del Porto

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Eccola lastagionale per il- Vini Fantini, la societàadottata dalla città di Montecatini Terme, Protagonista della splendidailJakubnel 57°delin provincia di Cremona. La gara è stata caratterizzata da un ritmo elevatissimo fin dalle prime battute, con gli atleti che hanno affrontato undi km 12,850 per 14 volte. Grazie al grande lavoro di squadra, il corridore bresciano è riuscito a mantenere una posizione di rilievo nelle frenetiche fasi finali, conquistando questa bellissimacon una magistrale volata. "Vincere è un’emozione indescrivibile - ha dichiarato ...

Montecatini Terme, 7 maggio 2024 - Eccola la prima vittoria stagionale per il Team Corratec - Vini Fantini, la società professionisti adottata dalla città di Montecatini Terme, Protagonista della splendida vittoria il velocista Jakub Mareczko nel ...

Senna: trailer e notizie sulla serie sulla leggenda della Formula 1 - Senna: trailer e notizie sulla serie sulla leggenda della Formula 1 - Il breve video, in cui si sentono la storica telecronaca di Galvão Bueno e il grido di vittoria di Senna, mostra infatti il momento in cui, nel 1991, il pilota vinse per la prima volta il Gran Premio ...

Pavard, l’intervista: “Ho scelto l'Inter in volo su Milano” - Pavard, l’intervista: “Ho scelto l'Inter in volo su Milano” - Il difensore francese, tra i protagonisti del tricolore: “Da bambino sceglievo i nerazzurri alla playstation per i tiri di Adriano. Idoli Zidane e Sergio ...

Estero, le big inglesi sul talento del Crystal Palace - Estero, le big inglesi sul talento del Crystal Palace - Visualizzazioni: 1 Estero, Michael Olise, esterno d’attacco francese classe 01', in questa stagione con la maglia del Crystal Palace ha collezionato 17 presenze con 9 gol. Arrivato a Londra nell’estat ...