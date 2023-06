Allegri si prende ufficialmente la Juve | chi fanno fuori | il trionfo del mister

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Ildi Massimiliano. La nuovantus nasce a immagine e somiglianza del tecnico livornese, che molti (anche tra gli stessi tifosi bianconeri) davano in uscita e sfiduciato. Tutto il contrario: Max sarà in panchina anche nel 2023/24, e il suo peso specifico alla Continassa, alla luce delle nuove nomine nell'organigrammantino, sembra essere aumentato esponenzialmente. Certo, la Spada di Damocle della sentenza Uefa su plusvalenze e manovra stipendi pende ancora sul club, e potrebbe portare alla esclusione dalle coppe europee del prossimo anno (la Conference League conquistata sul campo, dopo la penalizzazione) e l'ombra sempre incombente della querelle Superlega. Ma la programmazione deve cominciare ora, in un modo o nell'altro. Il direttore generale bianconero Maurizio Scanavino, ...