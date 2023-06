Quella di Zuppi non è | purtroppo | una missione di pace

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 giugno 2023) Il cardinale non è l’inviato del Papa, semmai è inviato dal Papa. Non ha alcun ruolo istituzionale all’interno della Santa Sede, è “semplicemente” presidente di un potente organismo italiano, emanazione della Chiesa cattolica. Non ha alcun mandato da parte di nessuna organizzazione regionale e l'“autorità morale” della Chiesa cattolica nel mondo ortodosso non ha lo stesso peso che altrove