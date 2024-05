Paul Schrader terrà una masterclass al Museo del Cinema di Torino il 22 maggio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il regista e sceneggiatore cardine della New Hollywood arriva adove il 22riceverà il Premio Stella della Mole in occasione di unain cui ripercorrerà le tappe della sua carriera.. Il regista e sceneggiatore sta per approdare aldeldove il 22riceverà il Premio Stella della Mole eunain cui ripercorrerà le tappe della sua carriera. Sin dal suo primo creditotografico nel 1974 - nel corso di una carriera lunga cinque decadi e oltre 30 film -si è imposto come autore e regista a tutto tondo capace di un'audace stilizzazione visiva e di un ...