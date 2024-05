(Di mercoledì 8 maggio 2024) Modena, 8 maggio 2024 – E’ il giorno dell’istruttoria alper l’omicidio della giovane mamma di Ravarino,, il cui corpo fu dato alle fiamme nelle campagne di Concordia, Modena, il 18 novembre 2022. Inl’unico indagato per il terribile delitto, il tunisino Mohamed Gaaloul. Sedute nell’dell’ex cinema anche le rappresentanti delle associazioni contro la violenza sulle donne.

Modena, 21 febbraio 2024 – “Non sono colpevole, non c’entro niente con l’omicidio di Alice Neri ”: è il grido di Mohamed Gaaloul , il tunisino accusato dell’omicidio della giovane mamma di 32 anni uccisa nel novembre del 2022. In tribunale a Modena ...

Il 30enne tunisino Mohamed Gaaloul è l'unico imputato per il caso dell' Omicidio della 32enne modenese. Oggi la seconda udienza del processo nel quale l'uomo ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato.Continua a leggere

Il tunisino Mohamed Gaaloul, accusato dell'omicidio di Alice Neri , è comparso nelle scorse ore in tribunale a Modena e si è detto innocente. La sua versione dei fatti non sembra tuttavia aver convinto i familiari della vittima

Alice Neri processo, oggi avrebbe compiuto 34 anni. In aula 21 testimoni - alice neri processo, oggi avrebbe compiuto 34 anni. In aula 21 testimoni - L’unico indagato per il terribile delitto di Concordia, il tunisino Mohamed Gaaloul. Presenti anche le rappresentanti delle associazioni contro la violenza sulle donne ...

