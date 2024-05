Kinds of Kindness vietato ai minori per contenuti violenti - sesso esplicit - nudità e volgarità

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Subito prima di Cannes 2024 arriva il Rating R per la nuova collaborazione tra Emma Stone e il regista Yorgos Lanthimos. Il concorso di Cannes 2024 si profila sempre più piccante. A una settimana dall'inizio della kermesse arriva la valutazione dell'MPAA perof, nuova collaborazione tra Emma Stone e il regista Yorgos Lanthimos. Prevedibilmente il film ha ottenuto il Rating R (divieto aidi 17 anni non accompagnati) per "e disturbanti,o,". Dopo il successo di Povere Creature!, era prevedibile che Yorgos Lanthimos alzasse ancora l'asticella della provocazione con una pellicola antologica altamente disturbante interpretata da un manipolo di star. Nel cast, oltre a ...

David Cronenberg è tornato alla regia con il film The Shrouds , con star Vincent Cassel e Diane Kruger, di cui sono state condivise nuove foto . David Cronenberg è tornato alla regia con The Shrouds e, in attesa dell'anteprima mondiale in programma al ...

The Damned: Roberto Minervini a Un Certain Regard - The Damned: Roberto Minervini a Un Certain Regard - Il nuovo film di Roberto Minervini, The Damned, è stato selezionato per la 77a edizione del Festival di cannes ...

Greta Lee e Kingsley Ben-Adir per Louis Leterrier nell’horror 11817 - Greta Lee e Kingsley Ben-Adir per Louis Leterrier nell’horror 11817 - Non sarà Fast XI il prossimo film di Louis Leterrier, ma un horror fantascientifico con Greta Lee e Kingsley Ben-Adir. A confermarlo è stato lo stesso ...

Parthenope, il ritorno a Cannes di Sorrentino - Parthenope, il ritorno a cannes di Sorrentino - Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino, sarà presentato in concorso sulla Croisette, dove il regista torna per la settima volta ...