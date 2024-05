Elezioni europee Villani M5S | La Provincia di Salerno rappresentata da Felicia Gaudiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024), Coordinatrice M5Sdi: “Competenza, determinazione e visione per un’Europa al servizio della comunità locale” “In vista delle imminentidell’8 e 9 giugno, il Movimento 5 Stelle indisi prepara a presentare i suoi candidati per rappresentare con vigore e determinazione gli interessi della comunità locale. Ad affiancareci sarà il Prof. Maurizio Sibilio, Ordinario di Pedagogia e Prorettore dell’Università diche è stato scelto direttamente dal Presidente Giuseppe Conte per figurare nel listino della circoscrizione Sud. La sua competenza accademica e la sua profonda conoscenza del ...

Lauren Sanchez e lo stile: i look esagerati di Lady Amazon - Lauren Sanchez e lo stile: i look esagerati di Lady Amazon - In caso di dimissioni o mozione di sfiducia ed elezioni anticipate si andrebbe al voto probabilmente già ad autunno, tra settembre e ottobre. Di certo è impossibile che in Liguria si vada al voto ...

La firma dell’Accordo di Associazione Ue con San Marino e Andorra è attesa “entro l’autunno” - La firma dell’Accordo di Associazione Ue con San Marino e Andorra è attesa “entro l’autunno” - Bruxelles - L'accordo c'è, l'intesa è finalizzata, ma per l'entrata in vigore dell'Accordo di Associazione dell'Unione Europea con San Marino ...

In Rai è crollato il muro di Berlino - In Rai è crollato il muro di Berlino - Uno scontro video e verbale senza esclusione di colpi si è registrato lunedì alla Rai. Allo sciopero proclamato dall’Usigrai, sindacato egemone da un trentennio e che ha avuto al vertice esponenti di ...