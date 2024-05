Bruges-Fiorentina - fuochi d’artificio nella notte fuori dall’hotel dei viola

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Una vigilia non facile per i calciatori della, dove questa sera andrà in scena la semifinale di ritorno di Conference League. Nel corso della– riporta la testata “Neuwsblad Sport” – alcuni tifosi della formazione belga hanno infatti deciso di accendere deiper provare a disturbare il sonno deinei pressi dell’albergo che ospita la squadra di Vincenzo Italiano. Intanto sono attesi in giornata in Belgio anche più di mille tifosi gigliati. Le autorità locali hanno rinforzato la sicurezza sia in centro chezona intorno allo stadio Jan Breydel. SportFace.

