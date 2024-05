Il flop dell’Isola dei Famosi si fa pesante | ecco la scelta folle di Mediaset - intanto Ilary Blasi…

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 8 maggio 2024) L’Isola deidi Vladimir Luxuria purtroppo non ha dato i risultati sperati e a un mese dall’inizio della trasmissione, ilè ormai certo; nel frattempofa unaBlasi torna a scaldare i motori: cosa succede a Cologno Monzese? In un mese di programma, sono tanti i naufraghi che si sono ritirati, quelli che sono stati espulsi e quelli che si sono infortunati; tutto questo ha contribuito a dare una smorzata in negativo agli ascolti de L’Isola dei. Purtroppo la trasmissione sotto la conduzione di Luxuria non è partita affatto con il piede giusto. La colpa, comunque, non sembra essere di chi tiene il timone del programma; dopo l’addio al doppio appuntamento settimanale e lo slittamento dal lunedì al martedì, le cose sono cambiate ...