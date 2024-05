Le parole di Al-Khelaifi dopo l’eliminazione del PSG in Champions League e sul futuro di Luis Enrique: la sua reazione Con l’eliminazione del PSG in Champions League sono ricominciate a circolare le voci di un possibile esonero di Luis Enrique, con ...

Apuntan a Luis Enrique: - Apuntan a luis enrique: - El PSG no logró clasificarse para la final de la Champions y luis enrique fue muy criticado. Daniel Riolo, periodista francés, criticó duramente al técnico. "El genio que está en el banquillo no ha ...

Luis Enrique disgustato in conferenza dopo PSG-Borussia: “Ma sei serio con questa domanda” - luis enrique disgustato in conferenza dopo PSG-Borussia: “Ma sei serio con questa domanda” - luis enrique corruga la fonte ed è incredulo e disgustato davanti alla domanda del giornalista in conferenza stampa che lo lascia quasi senza parole. Sembra uno scherzo ma non lo è: il suo PSG è stato ...

Juventus, per Thiago Motta niente PSG. Al-Khelaifi: 'Resta Luis Enrique' - Juventus, per Thiago Motta niente PSG. Al-Khelaifi: 'Resta luis enrique' - Emre Can: «Sono fiero di essere il capitano del Borussia, vogliamo vincere la finale di Champions». Le parole dell’ex Juve Emre Can, ex centrocampista della Juve, ai microfoni di Sky Sport ha commenta ...