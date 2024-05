Napoli al lavoro per il rinnovo di Kvara - ma il PSG è alla finestra

Raffaele Manzo, 57 anni e Vincenzo Coppola, 60, sono morti in due distinti incidenti sul lavoro nella stessa giornata in provincia di Napoli , a 24 ore dalla Festa dei Lavoratori.Continua a leggere

Il report dell’allenamento odierno. Il Napoli continua la preparazione in vista della partita contro l’Udinese. Oggi si è fermato Juan Jesus , il brasiliano ha svolto solo lavoro personalizzato in palestre. Continua il recupero di Zielinski e ...

Napoli in campo nella mattinata di oggi in vista della trasferta di Udine contro l’Udinese, in programma domani alle 20.45 alla Dacia Arena. Allenamento in gruppo per Politano e Juan Jesus, mentre terapie per Raspadori e Zielinski. L’italiano a ...

McDonald’s Casoria (Napoli): assunzioni per nuovo ristorante, Recruiting Day - McDonald’s Casoria (napoli): assunzioni per nuovo ristorante, Recruiting Day - Per la copertura dei posti di lavoro nel nuovo fast food di Casoria ... Una giornata di selezione si terrà dunque anche a Casoria, in provincia di napoli, in vista dell’apertura del nuovo fast food.

Final Four CSI Under14: vince Marechiaro, terzo posto per il Volley Napoli - Final Four CSI Under14: vince Marechiaro, terzo posto per il Volley napoli - Redattrice laureata in 'Lettere Moderne'. Appassionata di Scrittura, Arte, Viaggi e Serie tv." Terzo posto per il Volley napoli alle Final Four CSI Under 14 al PalaTorricelli di Pianura. Si sono tenu ...

CDS - Napoli, Raspadori e Dendoncker out contro il Bologna, Jack tornerà con la Fiorentina - CDS - napoli, Raspadori e Dendoncker out contro il Bologna, Jack tornerà con la Fiorentina - Il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in casa napoli: "Emergenza tra centrocampo e attacco anche per la gara di sabato contro il Bologna. Kvaratskhelia verso il ...