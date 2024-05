Caserta Decide presenta un’interrogazione sugli alberi abbattuti e mai ripiantati in via Ferrarecce

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“3 anni fa il Comune diha abbattuto oltre 10negli stalli comunali in via(altezza palazzo ETA) per permettere la creazione di strisce blu. Dopo tutto questo tempo, il Comune non ha provveduto né alla rimozione degli stalli né alla piantumazione di altri. Chiediamo che si faccia chiarezza sul tema: il verde pubblico non è un orpello ma un tassello fondamentale per la qualità della vita, per la resilienza e per il contrasto ai cambiamenti climatici”, così in una nota il gruppo consiliare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.