Myrta Merlino - primo Senza veli in riva al mare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 8 maggio 2024)si prepara a chiudere la sua prima stagione di Pomeriggio 5, che non ha ottenuto gli ascolti sperati nel post Barbara D’Urso. In attesta della pausa, la giornalista, si concessa qualche ora al, 55 anni compiuti il 3 maggio, è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre, impegnata in una telefonata, sfoggiava ildella stagione estiva. Lei, comunque, non si è mai fatta troppi problemi a rimanerela parte superiore del bikini e, già in passato, era stata pizzicatareggiseno inal. Leggi anche: Pomeriggio 5, nuovo cambio di conduttrice: dopoarSimona Branchetti. ...