F1 | Alpine - grande colpo in vista dei successi futuri

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Grandi cambiamenti, non solo nel reparto piloti, nella Formula 1 del presente, ma soprattutto del prossimo futuro. Dopo l’ufficializzazione dell’addio di Adrian Newey alla Red Bull, anche David Sanchez ha trovato la nuova sistemazione dopo aver rescisso il contratto con McLaren: l’ingegnere è diventato il nuovo direttore tecnico esecutivo ditornando alle origini. Una scelta che sembra saggia e ben presa dalla scuderia transalpina che ha acquisito, certamente, un profilo dilivello e di esperienza indello sviluppo futuro dei piani di crescita che nelle ultime stagioni, in effetti, sembrano essersi leggermente arrestati. Costruire una vettura più performante è possibile e la squadra azzurrorosa deve tentare di perseguire questoobiettivo. F1, ecco David Sanchez: ...

