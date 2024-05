Le pagelle Colombi provvidenziale - Lamesta lotta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024)7,5. Le sue parate nel primo tempo tengono il Rimini in linea di galleggiamento. Su Mercati chiede aiuto anche alla traversa, su Udoh ci va d’istinto. Poi nella ripresa si gode di più la partita da spettatore. Megelaitis 6,5. Gara a due facce tornando sulla fascia. Prima parte complicata con Mercadante na spingere e spingere. Ripresa più di respiro e di spinta. Lepri 6,5. Inciampa in partenza, qualche volta. Sente il peso di una gara tanto importante, evidentemente, consegnando qualche pallone nei piedi degli avversari. Ma quando le ginocchia non tremano più si rialza alla grande (38’ st Cernigoi 8. Da due minuti in campo regala al Rimini e a se stesso la soddisfazione più grande. E sinceramente tutta meritata. Primo gol stagionale, ma quanto pesa...). Gorelli 7. Di rabbia, senza mai usare le buone. E senza nemmeno badare mai al bello. Concreto al punto ...