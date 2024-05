Ultras Juventus Viking | Motta e Conte non li vogliamo | Max Allegri portaci la Coppa Italia

(Di mercoledì 8 maggio 2024) “Roma, finale di, e a Bologna, ci saremo per vincere e per dire che noinon li: Maxla!”. E’ questa la nuova presa di posizione deglidelladel gruppo dello storico gruppo dei, che dopo il comunicato congiunto dei gruppi organizzati bianconeri, che hanno annunciato lo sciopero del tifo per le prossime partite casalinghe, hanno precisato di recarsi in piene forze nelle due trasferte di fine stagione per sostenere la squadra, l’allenatoree perstare i nomi diassociati alla Vecchia Signora per la panchina del prossimo anno. ?? ...

Momenti di tensione allo stadio Euganeo durante Padova-Catania , finale di andata della Coppa Italia di Serie C. Le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire per sedare gli scontri tra le due tifo Serie durante l’intervallo. Un gruppo di ...

Lunedì dell’Angelo tinto di nerazzurro con un annunciato e rumoroso bagno di folla per la Dea che eccezionalmente, alla vigilia della partenza per Firenze per la semifinale di coppa Italia, aprirà per mezz’ora, dalle 15.30 alle 16, il suo ...

COPPA ITALIA - Venduti già 55mila biglietti per la finale dell'Olimpico tra Atalanta e Juventus - Cresce l'attesa per la Finale di coppa Italia Frecciarossa 2023/2024 tra Atalanta e Juventus, in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma il prossimo 15 maggio alle ore 21.00. Superata quota 55mila bi ...

JUVENTUS - Gli ultras: "Non tifiamo più in casa, ma solo in trasferta" - Per gli ultras della Juventus il campionato è già finito. Con un comunicato, i gruppi principali della curva sud dell'Allianz Stadium hanno annunciato che non tiferanno più durante le partite ...

Tifosi della Roma accoltellati: ultras della Lazio arrestati - Aggressione violenta al "Clover Pub" durante il Derby di coppa Italia: le ultime riguardanti i tifosi della Lazio coinvolti.