E' il paese più ricco del Lazio: qui il reddito medio sfiora i 30mila euro - E' il paese più ricco del Lazio: qui il reddito medio sfiora i 30mila euro - Avete mai pensato a qual è il paese più ricco del Lazio Oggi abbiamo la risposta. Si tratta di uno dei Castelli Romani che ogni giorno accoglie migliaia di visitatori provenienti da ogni parte del mo ...

Nuovo yacht per Mark Zuckerberg: equipaggio di 48 membri, sala cinema e un campo da basket a prua - Nuovo yacht per Mark Zuckerberg: equipaggio di 48 membri, sala cinema e un campo da basket a prua - L’imbarcazione era stata commissionata ai cantieri olandesi Feadship per l’oligarca russo Potanin, i il secondo uomo più ricco della Russia ... di Zuckerberg al cantiere navale di Feadship nei Paesi ...

“Tutti hanno un cane o un gatto ma non si fanno figli. Un problema grave”. Papa Francesco lancia un nuovo allarme sulla denatalità - “Tutti hanno un cane o un gatto ma non si fanno figli. Un problema grave”. Papa Francesco lancia un nuovo allarme sulla denatalità - “Questi Paesi ricchi non fanno figli: tutti hanno un cagnolino, un gatto, tutti, ma non fanno figli. La denatalità è un problema, e la migrazione viene ad aiutare la crisi che provoca la denatalità.