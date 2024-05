Salone del Libro di Torino 2024 - gli eventi da non perdere

Comincia la Design Week 2024 : il Fuori salone è pronto a ospitare circa 1300 eventi che coloreranno Milano in una delle settimane più importanti per la città. Il tema quest’anno è green: si parla di sostenibilità ma, stando agli organizzatori, ben ...

L’influencer giapponese Kenta Suzuki al Japan Show di Cremona - L’influencer giapponese Kenta Suzuki al Japan Show di Cremona - Si avvicina la terza edizione di Japan Show – salone della cultura giapponese e Italian Koi Expo – Campionato Internazionale di carpe giapponesi – in programma il 18 e il 19 maggio alla Fiera di Cremo ...

Radio 3 presenta: "Castelli in aria" - Radio 3 presenta: "Castelli in aria" - Anche quest’anno, come nelle ultime edizioni, Rai Radio 3 organizza la serata di vigilia della XXXVI edizione del salone del Libro di Torino, in programma dal 9 al 13 maggio 2024. L’apertura sarà dunq ...

"Sarajevo amore mio": in sala Agnelli la nuova guida alla scoperta della capitale bosniaca - "Sarajevo amore mio": in sala Agnelli la nuova guida alla scoperta della capitale bosniaca - Racconta bellezze, storia e cultura della capitale bosniaca la guida "Sarajevo amore mio" (Ferrara, Edizioni La Carmelina, 2024) curata da Nermin Kahriman (testo), Lejla Miso (testo) e Melisa Hošic (i ...