(Di martedì 6 giugno 2023) È arrivato in serata aun gruppo di 86, condotti in porto con due unità della Guardia costiera. I, tutti di sesso maschile tra cui alcuni minori non accompagnati, ...

Sulle due imbarcazioni c'erano complessivamente quasi 600. La maggior parte di loro, circa 500, arriveranno domattina nel porto di Reggio Calabria a bordo dei nave "Diciotti" della Guardia ......probabilità che i ministri dell'Interno dei Ventisette trovino un accordo in Consiglio Ue sul... di scegliere se accettare di ricollocare sul proprio territorio una parte deiirregolari ..."Abbiamo convenuto che e' fondamentale rafforzare la cooperazione" in ambito migratorio, "con un approccio che non puo' essere solo securitario, che deve essere globale e deve tenere in considerazione ...

Migranti: nuovo sbarco a Roccella Ionica, arrivati 86

