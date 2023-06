Sainz | Barcellona ha messo a nudo la debolezza degli pneumatici della Ferrari in F1

(Di lunedì 5 giugno 2023) Carlosha invitato laa risolvere ulteriormente il problema dell’usuradopo essere stata messa adalla Mercedes nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 sulla “pista più debolestagione”.si è qualificato secondo per la sua gara di casa, ma come è accaduto nelle gare precedenti, il passo di gara relativamente scarsolo ha fatto scivolare indietro, la suaha lottato con la natura accidentata e veloce del circuito died è stata surclassata dalla Mercedes nella gestione. Dopo un primo pitstop anticipato,è passato dalle gomme morbide a quelle dure, ...

Un Cavallino alla deriva A, la Ferrari ha fallito la prova d'appello. Giù dal podio con, fuori dalla Top ten (quindi dai punti) Leclerc. Tranciante il monegasco: 'Siamo inconsistenti'...Si vola ain un circuito aggiornato con l'eliminazione dell'ultima chicane, il tracciato migliora ... In Q3 il solito Verstappen annienta il record della pista seguito dallo spagnoloe a ...Il debutto della Ferrari SF - 23 restyling nel weekend di gara del Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1 non ha sortito gli effetti sperati . Carlos, scattato dalla seconda piazzola in griglia, ha colto un quinto posto. Charles Leclerc, partito dalla pitlane dopo la sostituzione del retrotreno dovuta ai problemi accusati in qualifica, si è ...

Formula 1, GP Spagna: Verstappen vince a Barcellona, Hamilton 2°. Sainz 5° Sky Sport

CARLOS SAINZ: 6. Premessa. Si guadagna la sufficienza per la seconda ... L’Aston Martin fa fatica a Barcellona e l’asturiano si limita a condurre la macchina al traguardo, senza prendersi rischi ...Dopo il flop di Barcellona, per la Ferrari è necessario un cambio di rotta. Acque agitate in Ferrari. Processo in arrivo. Il flop di Barcellona ha esacerbato gli animi. Tutti amareggiati, piloti in te ...