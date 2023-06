Milan | tensione Maldini-Cardinale! Budget e prospettive | rischio rottura

(Di lunedì 5 giugno 2023) Ieri l’ultima gara di campionato, chiusa con un netto 3-1 sul Verona, l’addio di Ibrahimovic e la stagione posta definitivamente in archivio. Un anno fa si festeggiava lo scudetto eera insicuro sul rinnovo, oggi lo scudetto non è stato bissato eè ancora insicuro del proprio futuro al. Facciamo chiarezza. Tensioni Nella mattinata odierna, secondo quanto riportato da Sky Sport, c’è stato un incontro che ha visto protagonisti Paolo, responsabile dell’Area Tecnica del, e Gerry Cardinale, proprietario dei rossoneri. Si è parlato diper gli acquisti, responsabilità efuture. Le idee delle due partite sono apparse alquanto divergenti, al punto che si sarebbe creata una certache mette a ...

Nessunatra le parti, ma un rispetto reciproco. E' pure vero, però, come raccolto da ...fatto la scorsa estate e inevitabilmente qualcuno dovrà fare un passo indietro per il bene del. La ...Si parla anche di un clima ditra le due parti. Non è escluso un addio da parte di Maldini , che rimane al momento solamente un'ipotesi. La stagione delè stata sicuramente piena di ...MILANO - Dall'incontro tra i vertici rossoneri per definire il futuro del club è emersa una forte frattura tra il nuovo proprietario, Gerry Cardinale, e il dirigente e simbolo, Paolo Maldini. Al nuovo ...

Milan, tensioni tra Maldini e la proprietà: futuro a rischio Sky Sport

Stando a quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, infatti, l'incontro tra Paolo Maldini e la società, dove si sarebbe fatto il punto sulle future ...Milan, dopo l’incontro di mercato avvenuto oggi a Casa Milan, si addensano nubi sul rapporto tra Paolo Maldini e Gerry Cardinale. Tra i due vi sono delle divergenze, non solo di mercato. Una situazion ...