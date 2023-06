Microsoft down in tutto il mondo | problemi su Outlook e One Drive

Questa volta è direttamente l'azienda a segnalare un problema dei propri servizi. E'il trend del momento sui social. Su per l'esattezza dove l'azienda segnala che la suite365, quella di Word ed Excel, è inaccessibile per migliaia di utenti in tutto il mondo. ...L'azienda: 'Problemi anche per teams, Sharepoint e OneDrive' A conferma del disservizio, la pagina internet che riporta lo stato di funzionamento delle applicazioni di, indica che Outlook è ...365. Secondo i dati raccolti dal sito Downdetector , migliaia di utenti in tutto il mondo stanno segnalando nelle ultime ore disservizi alla suite di365, che risulta ...

Microsoft 365 è in down. Outlook inaccessibile, segnalati problemi anche in Italia la Repubblica

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Il servizio va a singhiozzo e per molti utenti è offline o irraggiungibile. L'azienda americana: "Stiamo investigando" ...