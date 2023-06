Levante-Albacete playoff | mercoledì 07 giugno 2023 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il match di andata ha indirizzato chiaramente la questione passaggio del turno con ilvittorioso per 3-1 su unche pure era passato in vantaggio grazie a un gol di testa di Djetei sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per Los Granotas si è trattato della terza vittoria di fila e anche della InfoBetting: Scommesse Sportive e