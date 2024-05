La Fortitudo fa la maestra | Treviglio ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Bologna, 7 maggio 2024 – Si veste da grande soirée la, che davanti ai 4000 del ‘Madison’ di piazza Azzarita fa il bis contro86-56 al termine di una gara dae porta così la serie dei quarti di finale di A2 (tabellone Argento) sul 2-0. Ora si sale nella bergamasca: venerdì gara-3 alle 20,30, domenica l’eventuale gara-4 alle 18 e dovesse servire la ‘bella’ si tornerebbe al PalaDozza mercoledì prossimo alle 20,30. La cronaca Inizio leggermente in salita per i padroni di casa, che in prima battuta subiscono le incursioni e la fisicità di Miaschi e Guariglia, prima dell’accelerata improvvisa di Ogden, Freeman e Aradori che permette a Bologna di mettere la testa avanti e di far detonare il PalaDozza (17-8). Coach Caja mischia le carte quanto basta per mantenere costante l’intensità difensiva sul parquet, ma i ...