Assassin’s Creed Red | il gameplay verrà mostrato all’Ubisoft Forward 2024 - rivela un noto insider

(Di martedì 7 maggio 2024) Tom Henderson hato che Ubisoft mostrerà ilufficiale diRed durante l’Ubisoftdi quest’anno, in programma ad inizio giugno. L’ha pubblicato proprio in queste ore un nuovo report suGaming, precisando di aver parlato con alcune fonti che sono a conoscenza dell’embargo del publisher francese per quanto riguarda i provati di questo nuovo ed atteso capitolo della serie. E stando a queste fonti, l’embargo sulle anteprime diRedrevocato il 12 giugno, un paio di giorni dopo l’Ubisoft, evento che ricordiamo essere in programma nella giornata del 10 giugnoe che di conseguenza ...