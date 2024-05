Corruzione | Schlein - sarebbe doveroso per Toti dimettersi

"Siamo tranquillissimi". Lo ha detto Giovanni Toti rientrando nel suo appartamento di Genova, scortato da personale della guardia di finanza in borghese. Il governatore, apparso stanco, teneva in mano l'ordinanza di oltre 600 pagine della Procura. ...

(Adnkronos) – Toti, che si è sospeso dalla sua carica, sembra non pensare alle dimissioni ma piuttosto a difendersi da un lungo elenco di accuse. Per la procura di Genova, gli indagati avrebbero messo in piedi un sistema di favori sotto forma di ...