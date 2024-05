A Napoli solo per soldi - dovrebbe andarsene subito - l’accusa è clamorosa!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 7 maggio 2024) Il momento delresta tragico, in serata sono arrivate nuove dure accuse ad un azzurro: ecco le ultime. Il pari con l’Udinese è stata soltanto l’ultima di una serie di delusioni enormi che hanno accompagnato la stagione del. Troppo poco questa squadra, in grado di far segnare chiunque sciogliendosi come neve al sole, ultimo redivivo, Isaac Success, a cui il goal mancava da un anno. Una situazione imbarazzante, creatasi in estate, con le decisioni scellerate di Aurelio De Laurentiis, sino ad arrivare all’atteggiamento indolente ed irrispettoso della squadra, ormai lontana parente di quella in grado di stracciare un campionato, rivista solamente la settimana scorsa, grazie alla proiezione sul grande schermo del docu film scudetto però., che attacco da parte del giornalista: “Non esiste più dignità professionale” Ormai ...