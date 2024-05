Gubbio-Rimini 0-1 - delusione rossoblù | addio playoff

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Definirel’uscita al primo turno deidel girone è forse usare un eufemismo. Ilpoteva e doveva fare di più, ma si è invece accontentato del pareggio e il calcio, come spesso ha fatto, ha punito. Le responsabilità di Braglia sono palesi. Si era ampiamente capito già nel corso della stagione che la difesa a tre non si addiceva a questa squadra e anche contro ilse n’è avuta la conferma. È sicuramente comprensibile coprirsi soprattutto di fronte ad un avversario a totale propensione offensiva, ma così facendo ilsi è schiacciato ed è stato punito dall’unico tiro in porta subìto. Il primo tempo è praticamente un assolo. La squadra di Braglia sembra – giustamente – avere più tranquillità e riesce a ...

