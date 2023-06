... un frammentodi una vita qualsiasi. Un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all'opaco. E' una voce sola in una scena vuota, un dialogoe affettivo ...gioiello architettonico, Borghetto sul Mincio , frazione di Valeggio sul Mincio , ... Si assaggiano poi, in una verticale di 5 tipologie diverse, nell'dehors, distante solo una manciata ...... un frammentodi una vita qualsiasi. Un monologo moderatamente brillante con qualche piccola impurità tendente all'opaco. E' una voce sola in una scena vuota, un dialogoe affettivo ...

Intimo minuscolo: la Javorcekova lascia tutti di sasso ... Calciomercatonews.com

Fuori in digitale e in formato CD "Piccole, minuscole cose" (MIND), album d'esordio del cantautore e polistrumentista siciliano Pasquale Provenzano.Impossibile non perdere la testa per lei, l'ultima foto in intimo di Zaira Nara farebbe saltare tutti dalla sedia.