Inter | Lautaro Martinez l’uomo in più | la strategia di Inzaghi – TS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’si prepara alla partita più importante degli ultimi 13 anni.potrà contare sull’assoe impostare unaad hoc per limitare il Manchester City ASSO – Èin più dell’per la finale di Champions League. L’argentino in questo ’22-23 ha vinto praticamente tutto, tranne lo scudetto, e punta all’ultimo grande obiettivo. In stagione ha realizzato 28 reti, suo record personale, e attualmente è in formissima: nelle ultime 13 partite ha messo a referto 11 reti. In più, La forma diva in parallelo con quella della squadra. L’nelle ultime 12 gare ne ha vinte 11, perdendo solo a Napoli dove è rimasta in dieci per più di un tempo. I ...