Giulia Tramontano | la notizia sull’autopsia | cosa potrebbero svelare i medici

Leggi su tvzap

(Di lunedì 5 giugno 2023) Social. . Il gip di Milano Angela Minerva ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, accoltellata più volte sabato sera nel loro appartamento di Senago, nel Milanese. Una storia che ha sconvolto il Nostro Paese, si tratta infatti dell’ennesimo femminicidio da inizio anno. C’è ancora tanto da scoprire sulla morte die per questo sul corpo della giovane verrà fatta l’autopsia. Gli esami deilegali saranno fondamentali per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.Leggi anche: Alberto Matano rompe il silenzio sulla suocera diLeggi anche: Mara Venier, si mette male per lei ...