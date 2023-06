Ajaccio-Marsiglia | individuati i 3 aggressori del bimbo con tumore

La partita di ieri fraè stata teatro di un'azione ignobile da parte di alcuni tifosi della squadra di casa nei confronti di un bambino, affetto da cancro, che si trovava in trasferta con la famiglia per ...La partita tranell'ultima giornata di Ligue 1, giocata sabato sera, si è rivelata essere particolarmente violenta. Già alla vigilia si sono verificati degli scontri tra le due tifoserie e un ...È una brutta macchia sull'ultima giornata di campionato, con inevitabile indignazione generale. La Ligue 1 si è chiusa infatti su una nota stonata in Corsica. Durantedi sabato, un ultra corso ha aggredito e insultato un bambino di 8 anni, malato di cancro. Poi la ha costretto a togliersi la maglia del, la sua squadra del cuore, e l'ha ...

AJACCIO-MARSIGLIA, INDIGNAZIONE PER AGGRESSIONE A BAMBINO MALATO - Sportmediaset Sport Mediaset

Possiamo migliorare la vostra esperienza su questo sito personalizzando i contenuti e gli annunci che visualizzate se accettate di farci utilizzare tecnologie di tracciamento Web come i cookie che aiu ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...