Spalletti | Sarò sempre al fianco di Napoli

(Di domenica 4 giugno 2023) Mister Luciano, in Conferenza Stampa post-Sampdoria. Sognava così? "Più di così non si può, voglio mantenere il ricordo a lungo". Le emozioni? "Siamo al massimo del piacere, della felicità, della bellezza. È tutto incredibilmente bello, spero di mantenerla così luccicante per più tempo possibile". Cosa le resta? "Aho imparato molte cose. Nessuno potrà interporsi nel sentimento che c'è tra me e questa città.aldie dei napoletani". Ripensamenti? "Io sono uno che si impegna al massimo. Che non gli scivola tutto addosso. Che devo essere fedele a me stesso. Se piaccio o no è un problema degli altri. In questa scelta sono fedele a me stesso. Ci ho pensato bene. Poi è chiaro che quando vai a incontrare serate come questa, ...