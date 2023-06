Italia in semifinale ai Mondiali Under 20 | prossima avversaria e quando si gioca Data | programma | orario | tv

(Di domenica 4 giugno 2023) Continua e diventa sempre più splendente, il sogno dell’ai20, in corso di svolgimento in Argentina. I ragazzi del CT Carmine Nunziata, infatti, dopo aver superato l’Inghilterra negli ottavi di finale, questa notte si sono sbarazzati anche della temibile Colombia nei quarti (risultato di 3-1) e, di conseguenza, hanno staccato il pass per le semifinali. Un traguardo già decisamente importante per i nostri portacolori che, tuttavia, non vogliono certo fermarsi. Il mirino, infatti, è già puntato verso lasfida, ovvero lache si giocherà giovedì sera alle ore 23.00 allo Stadio Città di La Plata. La rivale non è ancora definita, dato che la scopriremo oggi e uscirà dalla vincente dello scontro tra Nigeria e Corea del Sud (ore 19.30ne). Si ...

Baldanzi porta l'inIl trascinatore assoluto è stato il trequartista dell'Empoli, , autore di un gol e due assist. Prima il calcio d'angolo telecomandato sulla testa di Casadei al 9'...L'U20 dopo aver superato l'Inghilterra riesce a sconfiggere anche la Colombia ed entrare nelle migliori quattro L'U20 dopo aver superato l'Inghilterra riesce a sconfiggere anche la Colombia ed entrare nelle migliori quattro. Il 3 a 1 degli azzurri sui Cafeteros permette alla formazione di Nunziata di ...... poi fuori anche dalla Coppa, persino out dalla zona Champions per diverse giornate e, ... il bel cammino in Champions League, con l'approdo inche però ha ferito ulteriormente i cuori ...

Italia-Colombia 3-1, gli azzurri raggiungono la semifinale al Mondiale U20 Sky Sport

Continua e diventa sempre più splendente, il sogno dell'Italia ai Mondiali Under 20, in corso di svolgimento in Argentina. I ragazzi del CT Carmine Nunziata, infatti, dopo aver superato l'Inghilterra ...Casadei, il trequartista dell'Empoli ed Esposito a segno per gli Azzurri. In sudamericani in gol con Johan Torres ...