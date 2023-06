Highlights e gol Atalanta-Monza 5-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 4 giugno 2023) 5-2 ale l’è quinta nella classifica finale della, conquistando un posto in Europa League per la prossima stagione. Partita bellissima e in cui a fare la voce grossa è stato Koopmeiners, autore di una straordinaria tripletta. I brianzoli chiudono undicesimi a quota 52, i bergamaschi concludono l’annata con 64 punti. Riviviamo quanto accaduto al Gewiss Stadium con glidel match. SportFace.

Milan - Verona, rivivi la diretta live, le fasi salienti e goditi glidella partita ... Faraoni 7 Costretto a una gara quasi esclusivamente difensiva, se la cava con mestiere e trova un...Il tabellino di Napoli - Sampdoria 2 - 0 () 64 rig. Osimhen, 85 Simeone Napoli (4 - 3 - ... Gli azzurri, trascinati daidi Osimhen, Simeone e Raspadori, dalle giocate e dai dribbling di ...Il video deie deglidi Napoli - Sampdoria , match valevole per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Al Diego Armando Maradona è il giorno della festa Scudetto con ...

Napoli-Sampdoria 2-0: video, gol e highlights Sky Sport

Basta un gol di Chiesa alla Juve, che vince 1-0 a Udine e chiude il suo campionato settima a quota 62 punti. La vittoria in extremis firmata dall’ex Dybala manda la Roma in Europa League e la Juventus ...Una serata che ha regalato tensioni, gol, spettacolo e tantissima incertezza fino alla fine, oltre ad uno spareggio per decidere chi rimarrà in Serie A che dovranno giocare proprio Spezia e Verona. I ...