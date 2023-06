Audi SQ8 e-tron e Q8 e-tron | prova su strada e consumi del SUV elettrico

Più potenza, più autonomia e un design ancora più sportivo.e - tron, protagonista del nostro test drive, completa la gamma del modello elettrico a ruote alte dei Quattro Anelli, con questa declinazione ad alte prestazioni, disponibile sia in versione ...L'e - tron evolve il concetto dell'auto elettrica con tre motori della Q8 e - tron e diventa il nuovo riferimento nella gamma dei Suv a batteria del brand. Disponibile anche nella variante ...Alla vigilia ero davvero in smania. Vi volevo rivelare come è fatta fuori e dentro, con quale/i motore/ie - tron è equipaggiata, di quali sistemi di controllo di trazione (spoiler: torque vectoring ...) può avvalersi per restare in carreggiata, nonostante quella esuberanza elettrica racchiusa ...

Audi SQ8 e-tron, la prova de Il Fatto.it – Velocissima e ora con più autonomia – FOTO Il Fatto Quotidiano

La seconda generazione di Audi SQ8 e-tron e Q8 e-tron migliora tantissimo: batteria enorme, più autonomia e si ricarica più velocemente ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...