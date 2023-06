Tutti i tennisti che hanno fatto il Grande Slam

(Di sabato 3 giugno 2023) Se in quasi un secolo di storia è capitato soltanto cinque volte, significa che l'impresa è davvero straordinaria. Parliamo della conquista del, l'obiettivo più ambizioso e importante per qualunque tennista, un traguardo sognato da tanti (anche da chi ha dominato intere epoche) ma raggiunto da pochissimi. Due parole che aprono le porte dell'eternità. Succede soltanto se un giocatore conquista nella stessa stagionee quattro i titoli dello, ovvero l'Australian Open, il Roland Garros, Wimbledon e Flushing Meadows (US Open). Perché proprio questi quattro? Si tratta dei tornei organizzati dalle prime quattro nazioni capaci di conquistare la Coppa Davis fino al 1974, ovvero Australia, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. L'origine del termineI trofei del ...

C'è qualcosa dietro questo momento di di così Devo dire che sicuramente le esperienze ingli ... D: Vorrei onorare la rispettabilissima categoria di'cazzuti'. Secondo me tu sei parte ...... perché è allora che Netflix lancerà la seconda parte della serie che ha tenutocon gli occhi ... in particolare, ci aveva rivelato degli inediti retroscena sulla storia tra i due. Ajla ...Il che è una tesi assolutamente apprezzabile, una carta a favore diquelli che rimpiangono un ... ma in cui la maggior parte deiera più o meno felice di essere in campo e pure fuori dal ...

Roland Garros: i migliori tennisti di sempre e tutti i favoriti dell’edizione 2023 Il Nuovo Terraglio

Sonego, impresa al Roland Garros di Parigi: sconfitto Rublev in cinque set. «Forse è un miracolo, ho giocato il mio miglior tennis. Dopo poco ero sotto di due set, ...Jannik lucido dopo la sconfitta al Roland Garros con Altmaier: «Non ero felice. Tornerò più forte». Cattiveria, tenuta fisica, servizio: dove può migliorare. Scopertosi erbivoro a Wimbledon, nella tou ...