“Per tutta la vita ho voluto essere un gangster” | Martin Scorsese scherza racconta i segreti dei suoi film

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 giugno 2023) Silenzio, parla. Per qualche istante, nell’attesa che il regista di Taxi Driver entri da una porta laterale del cinema Arlecchino di Bologna, i circa 480 spettatori presenti si ritrovano in un singolare momento di silenzio che dura parecchi secondi, forse anche una quindicina. Ascesi, contemplazione, massimo rispetto poi standing ovation. L’80enne regista newyorchese, fresco dalla passerella glamour di Cannes con Killers of the flower moon, conclude a Bologna la sua settimana “italiana” iniziata a Roma prima dal Papa per confessare unsu Gesù (c’era già L’ultima tentazione di Cristo, ma erano comunque altri tempi e altri papi) poi per un lungo bagno di folla all’aperto al Teatro Scola di Villa Borghese e ancora l’incontro riservato con gli allievi della CSC – Scuola Nazionale di Cinema. A penzolare tra Roma e ...