Musetti-Alcacraz | Roland Garros | le quote per le scommesse Bookmakers impietosi con l’azzurro

(Di sabato 3 giugno 2023) Lorenzoaffronterà Carlos Alcaraz agli ottavi di finale del, secondo Slam della stagione che si disputa sulla terra rossa di Parigi. Il tennista italiano incrocerà la racchetta con il formidabile spagnolo in un match assolutamente da non perdere nella giornata di domenica 4 giugno (terzo match dalle ore 11.00 sul Campo Centrale). Il toscano, attuale numero 18 del ranking ATP, cercherà una magia assoluta contro il numero 1 del mondo, già battuto lo scorso anno nella finale del torneo di Amburgo (unico precedente nel circuito maggiore tra i due giocatori). Lorenzosi è reso protagonista di una bella cavalcata sul mattone tritato della capitale francese, dove ha surclassato agevolmente lo svedese Mikael Ymer, il russo Alexander Shevchenko e il britannico Cameron Norrie sempre in tre set. ...